Жена актера Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T16:50:39+03:00

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Одна из самых красивых пар отечественного кино Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о том, что собираются разводиться. Актеры уже три месяца живут порознь. Но во время режима самоизоляции решили съехаться в загородном доме. Павел хотел побыть с женой, детьми - 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией, сообщает kp.ru.

И у друзей пары возникла надежда: может быть, супруги воссоединятся? Все-таки чувства между ними не остыли. А разводиться хочет Агата – из-за поведения мужа. Увы, примирения не случилось, наоборот...

Накануне, 9 апреля, между супругами произошла еще одна ссора. Агата вела прямой эфир в инстаграме. Павел вспылил, выхватил телефон и выкинул в окно. В ответ она выложила видео на странице мамы: «Пандемия дается плохо. Паша довел до слез, он поднимал на меня руку. Он в неадеквате! Не могу остановить его. Выгоняет нас из дома, завтра уедем в квартиру. Не могу не выложить, у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Завтра постараюсь купить новый телефон. Просто знайте, что так…».

На следующий день стало известно: актриса с детьми перебралась в московскую квартиру. А Павел после вспышки гнева вышел на связь с женой и попросил прощения.

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Полиция нагрянула в коттедж семьи актера Павла Прилучного за несколько дней до Нового года. Подруга его жены Агаты Муцениеце, а по совместительству еще и пиарщица Мариам Халилова, рассказала, что Павел избивает Агату и не выпускает из дома (подробности).

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Известие о разводе Агаты Муцениеце и Павла Прилучного стало ударом для их друзей и поклонников. Последние вот уже третьи сутки оставляют слова поддержки в соцсетях. Меж тем, сами актеры стараются не драматизировать ситуацию. И если звезда "Мажора" улетел на съемки, прихватив с собой сына Тимофея, то Агата коротает ночи с близким другом (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/772290" frameborder="0"></iframe> Агата Муцениеце рассказала, что Павел Прилучный выгнал ее из дома во время коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU