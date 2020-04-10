2020-04-10T06:43:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Кровать на двоих мужчин. Красноярцы жалуются на условия уссурийского обсерватора

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Красноярцы жалуются на невыносимые условия уссурийского обсерватора. Фото: сайт базы отдыха "Благодать".Красноярцы жалуются на невыносимые условия уссурийского обсерватора. Фото: сайт базы отдыха "Благодать".
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Одна кровать на двоих незнакомых мужчин и полтора литра питьевой воды в день. Жители Красноярска, которых после прилета из Токио отправили в обсерватор Уссурийска, пожаловались на неприемлемые условия, сообщает ТВК.

Константин Рукосуев вместе с другими пассажирами попал на базу отдыха «Благодать» - там временно разместили обсерватор. Он признается: такого не ожидал. Плохое питание, мало воды. К тому же пришлось делить спальное место с еще одним мужчиной.

В такой обстановке мужчине придется провести две недели. Кроме того, со слов Константина, в обсерваторе они уже второй день, а тест на коронавирус еще не сдали. В здании нет ни медиков, ни охраны, сетует он. Измерять температуру приходится самим.

«Медики появляются в девять утра, последний обход в шесть вечера. Тест на коронавирус нигде не делали: ни в аэропорту, ни на базе. Как сказали врачи, его берут на десятый день», говорит Константин.

Напомним, ранее красноярцы объявили голодовку из-за антисанитарии и скудного питания в обсерваторе Новосибирска. По распоряжению губернатора края Александра Усса, всех доставили домой самолетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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