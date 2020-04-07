2020-04-07T15:52:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске оштрафовали 242 нарушителя режима самоизоляции

А в целом сотрудники полиции уже оформили 1760 материалов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске оштрафовали 242 нарушителя режима самоизоляцииВ Красноярске оштрафовали 242 нарушителя режима самоизоляцииФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске оштрафовали 242 нарушителя режима самоизоляции. А в целом с 1 апреля сотрудники полиции составили 1760 материалов на горожан, замеченных в нарушении. Алгоритм наказания такой: материалы направляются на административную комиссию и там уже выносится решение – кого наказать на минимальные 1 тысячу рублей, а кого на максимальные 4 тысячи. Это для физических лиц. Для юридических штрафы составляют от 200 до 400 тысяч рублей.

Как рассказали в городской мэрии, уже с понедельника 6 апреля административные комиссии перешли на усиленный режим работы. Наказывать штрафами будут в первую очередь тех, кто оказался на улице без уважительной причины.

Добавим, что сотрудники полиции постоянно патрулируют улицы города. Причем не только набережные, площади и улицы, но еще заглядывают во дворы. Уважительные причины для нарушения режима – поход в магазин или аптеку, выгул домашнего питомца. Для поездки на работу необходима специальная справка от работодателя.

Мамы с детьми отказываются соблюдать режим Фото: Мария ЛЕНЦ

Мамы с детьми отказываются соблюдать режимФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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