7 Апр 2020 2020-04-07T15:52:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске оштрафовали 242 нарушителя режима самоизоляции. А в целом с 1 апреля сотрудники полиции составили 1760 материалов на горожан, замеченных в нарушении. Алгоритм наказания такой: материалы направляются на административную комиссию и там уже выносится решение – кого наказать на минимальные 1 тысячу рублей, а кого на максимальные 4 тысячи. Это для физических лиц. Для юридических штрафы составляют от 200 до 400 тысяч рублей.

Как рассказали в городской мэрии, уже с понедельника 6 апреля административные комиссии перешли на усиленный режим работы. Наказывать штрафами будут в первую очередь тех, кто оказался на улице без уважительной причины.

Добавим, что сотрудники полиции постоянно патрулируют улицы города. Причем не только набережные, площади и улицы, но еще заглядывают во дворы. Уважительные причины для нарушения режима – поход в магазин или аптеку, выгул домашнего питомца. Для поездки на работу необходима специальная справка от работодателя.

Мамы с детьми отказываются соблюдать режимФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU