Красноярцам подсказали, как искать информацию об участнике Великой Отечественной войны

6 Апр 2020 2020-04-06T15:30:16+03:00

У многих по-прежнему мало информации о родственниках-фронтовиках. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сейчас, когда многие находятся в режиме самоизоляции, есть возможность найти время на поиск информации о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

На первом этапе поиска бывает достаточно знать фамилию и имя воевавшего. Некоторые ресурсы для более точного поиска запрашивают отчество, год и место рождения, дату призыва и звание. Рекомендуем проверить все возможные варианты написания фамилии, имени и отчества, поскольку зачастую данные могли быть искажены записывавшими их людьми.

Самые популярные открытые базы данных:

1.База данных «Участники Великой Отечественной войны (Красноярский край) музея «Мемориал Победы» — http://memorial24.ru/bazy-dannyh/2029. Поиск в базе ведётся по ФИО, дате и месту рождения, воинскому званию, месту призыва..

2. ОБД «Мемориал» — https://obd-memorial.ru/html. Это крупнейший сайт, содержащий данные о погибших, умерших или пропавших без вести бойцах. Обобщённый электронный банк данных создан по инициативе Министерства обороны.

3. «Подвиг народа» — http://podvignaroda.ru. Это электронный банк документов, содержимое которого составляют документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, а именно наградные дела и документы по оперативному управлению боевыми действиями.

4. «Память народа» — https://pamyat-naroda.ru/.

5. «Солдат.ru» — http://www.soldat.ru — сайт представляет собой некий набор справочников для самостоятельного поиска информации о судьбе военнослужащих.

6. Центр документации при Объединении Саксонские мемориалы — http://www.dokst.ru. Здесь находятся данные о захоронениях советских граждан в Германии и Европе.

7. Банк фотографий и описаний воинских захоронений — http://www.pomnite-nas.ru.

8. Электронная версия книги «Имена из солдатских медальонов» — http://rf-poisk.ru/page/26. Содержит алфавитные сведения о погибших в годы войны, чьи останки, обнаруженные в ходе поисковых работ, удалось идентифицировать.

9. Электронная книга памяти Украины — https://memory-book.ua. Расширенный поиск позволяет искать не только по географическим данным, но и по принадлежности к той или иной группе партизан/подпольщиков.

10. Электронная Книга Памяти Калининградской области — http://www.kpko.ru. Если ваш родственник захоронен в Калининградской области или приграничных к ней территориях Польши и Литвы.

Если поиск по вышеперечисленным ресурсам не был успешен, можно обратиться за помощью следующим организациям:

— Народный комиссариат поисковых дел — https://vk.com/narkompoisk

— Поисковая экспедиция «Долина» — https://vk.com/club59471893

— Поисковое движение Москвы — https://vk.com/rfpoiskmoscow

Если всё же не удалось найти своего родственника ни на одном из представленных ресурсах или найденная информация не дала ответа на ваши вопросы, советуем сделать запросы в следующие инстанции:

1.Центральный архив Министерства обороны РФ по адресу: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, 74 (хранит документы Вооруженных Сил с 1941 г. по настоящее время.).Ответ будет получен быстрее, если оставить запрос в приёмной ЦАМО (это может сделать родственник разыскиваемого или доверенное лицо родственника).

2. Военкомат по месту призыва, с просьбой указать кроме прочих сведений о судьбе разыскиваемого и № воинской части, в которую он был направлен по призыву и откуда получено извещение о гибели или пропаже без вести.

3. Информация о невернувшемся с войны может быть также и в Книгах Памяти регионов по месту его рождения, жительства, призыва и гибели, иногда в нескольких одновременно. Книги Памяти всех регионов бывшего СССР хранятся в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве, там же имеется и компьютерная база данных. Книги Памяти многих регионов РФ выставлены в Обобщенном Банке Данных "Мемориал" МО РФ. Вживую с Книгой Памяти Красноярского края можно ознакомиться в музее «Мемориал Победы».

4. Попробуйте обратиться в Отделение Пенсионного Фонда РФ по месту получения пенсии членами семьи погибшего, в архиве которого может сохраниться извещение, на основании которого семье выплачивалась пенсия, в нём может быть информация о номере воинской части и даже о месте гибели.

5. Сведения о ранениях можно получить в Архиве военно-медицинских документов Военно-медицинского музея МО РФ по адресу: 191180, г.Санкт-Петербург, Лазаретный пер., 2 (писать туда стоит даже если Вы не уверены, имел ли разыскиваемый ранения).

6. Сведения о судьбе военнослужащих частей Военно-Морского Флота, в том числе и береговой обороны, можно получить в Центральном военно-морском архиве МО РФ (ЦВМА МО РФ) по адресу: 188350, Ленинградская область, г. Гатчина, Красноармейский пер., 2.

7. Сведения о судьбе военнослужащих частей пограничных войск можно получить в Центральном Архиве Федеральной пограничной службы РФ (ЦА ФПС РФ) по адресу: 143413, Московская область, г. Пушкино, а также в Российском государственном военном архиве (РГВА) по адресу: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 29.

8. Сведения о судьбе военнослужащих НКВД можно получить в Российском государственном военном архиве (РГВА) по адресу: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 29.

9. Сведения о судьбе военнослужащих, пропавших без вести за период боевых действий у р.Халхин-Гол в Монголии, а также в период советско-финляндской войны 1939-1940 гг., можно получить в Российском государственном военном архиве (РГВА) по адресу: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 29.

10. За подтверждением предположений, что разыскиваемый Вами военнослужащий мог попасть в плен, можно обратиться в следующие инстанции:

— Международная Служба Розыска Красного Креста в городе Арользен (Гроссе Аллее 5-9, 34444 Арользен, Германия (GrosseAllee 5-9, 34444 AROLSEN, BundesrepublikDeutschland)).

— Центр розыска и информации Российского общества Красного Креста (ЦРИ РОКК) 117036, г. Москва, Черемушкинский проезд, д. 5. Телефон: 1267571, факс: 2302867, 1264266.

— Государственный архив по довоенному месту жительства и месту рождения разыскиваемого (многие из региональных государственных архивов приняли на хранение из территориальных органов Федеральной службы безопасности РФ фильтрационно-проверочные дела на бывших военнопленных).

— Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ): 119817, г. Москва, ул. Бол. Пироговская, 17

— Центральный архив Министерства Обороны РФ (ЦАМО РФ): 142100, Московская обл, г. Подольск,ул. Кирова, 74 (с формулировкой: «просим подтвердить нахождение в плену во время Великой Отечественной войны»).

— Главный информационн-аналитический центр МВД РФ (ГИАЦ МВД РФ): 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 67.

— Информационный Центр МВД региона по довоенному месту жительства и месту рождения разыскиваемого.

— Управление ФСБ РФ по довоенному месту жительства и месту рождения разыскиваемого.

11. За справкой о нахождении в партизанском отряде рекомендуем обратиться в областной Государственный архив по месту действия партизанского отряда.

12. За подтверждением сохранности могилы воина в конкретном населенном пункте, наличия его имени в списках похороненных нужно обращаться в военкомат этого района, администрации населенных пунктов.

13. Выяснение сохранности могил российских воинов, погибших, умерших в плену и захороненных за границей, на основании официального документа (извещения о гибели, справки ЦАМО РФ), в котором говорится о дате гибели и месте захоронения, входит в компетенцию Центра розыска и информации Российского Общества Красного Креста(117036, г. Москва, Черемушкинский проезд, д. 5, телефон: 126-7571, факс: 126-4266, mail@redcross.ru). Кроме того, вся официальная информация о воинских захоронениях за границей находится в Управлении Министерства Обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества: 119160, г.Москва, Фрунзенская наб., д.22/2, e-mail: vmcvsrf@front.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU