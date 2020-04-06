В Красноярске избили медсестру скорой помощи

6 Апр 2020 2020-04-06T08:41:34+03:00

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Бригада скорой помощи, приехавшая на вызов по адресу Щербакова, 8, попала в бытовой конфликт. Пока врач оказывала помощь пострадавшему, зачинщик конфликта напал на медсестру и ударил ее головой о стену. У женщины позднее диагностировали сотрясение мозга. Об этом сообщают «Городские новости».

Пресс-секретарь красноярской скорой помощи Наталья Ковальчук написала на своей странице в Фейсбук: «Уже по всей стране медики скорой помощи говорят, что агрессия от населения сильно увеличилась. Вот и у нас опять избили сотрудника. На этот раз медсестру. На этот раз взяли за волосы и ударили об стену головой. У девушки сотрясение. Это она вместо того, чтобы ехать дальше на вызовы, сама поехала в больницу, а потом в полицию. А за что она получила, знаете? За то, что приехала оказывать помощь человеку, пострадавшему в бытовом конфликте. То есть, мы на такие вызовы едем без полиции. Там дерутся, режут друг друга, а мы едем - надо помощь оказывать».

В городской полиции "Комсомольской правде"-Красноярск рассказали, что заявление пострадавшей поступило, личность напавшего установлена, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.

Это уже второй случай нападения на врачей скорой помощи в Красноярске. 24 марта избили фельдшера. Вот что рассказывает Наталья Ковальчук: «А этот фельдшер, между прочим, входит в спецбригаду. То есть готов выезжать к людям с подозрением на коронавирус. И он получил от пациента в челюсть. Просто так. И ходит сейчас тот пациент спокойненько. Мы написали заявление в полицию. Это на улице Карбышева произошло. Бригада приехала на вызов к мужчине, но им 20 минут не открывали дверь (а в это время кто-то другой, думаю, нуждается в помощи), а потом сам «больной» пришёл к машине скорой помощи. Фельдшер стал выяснять жалобы, но мужчина повёл себя агрессивно, всех обругал и дал фельдшеру в челюсть».

Напомним, в Москве избили фельдшера за то, что он приехал в спецкостюме к ребёнку с пневмонией. Папа ребёнка обиделся: «Мы что, вшивые?!» и набросился с кулаками на девушку-фельдшера.

ИСТОЧНИК KP.RU