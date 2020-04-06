2020-04-06T06:07:39+03:00
Общество

По тонкому льду. На Красноярском море спасли 9 лыжников

Вокруг них образовалась полынья
Татьяна РЯБИНИНА
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Перед выходом на лед нужно быть уверенным в его прочности!Перед выходом на лед нужно быть уверенным в его прочности!Фото: Татьяна АРОНОВА
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Уже месяц спасатели предупреждают о том, что лед в этом году тонкий, паводок начнется раньше обычного как минимум на две недели, и рыбакам выходить на промысел опасно. Но про лыжников-то ничего не говорили! И они решили не отменять выход на популярный маршрут выходного дня по Красноярскому морю. Даже несмотря на режим самоизоляции.

От такой группы как раз и поступил вызов в воскресенье, 5 апреля: в районе залива Бирюса Красноярского водохранилища заблокированы два человека в связи образованием полыньи, требуется эвакуация. Спасатели эвакуировали лыжников на судне на воздушной подушке «Хивус».

Кстати, за прошедшие сутки подразделениями КГКУ «Спасатель» было выполнено 2 выезда, и оба – на Енисей. Еще один выезд - на акваторию Енисея в районе н.п. Лугавское, Минусинского района для установления местонахождения двух человек, которые вышли самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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