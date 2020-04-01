2020-04-01T17:58:02+03:00
Общество

Волонтеры Красноярской железной дороги присоединились к акции #мывместе

И взяли шефство над пожилыми людьми из Красноярска и Абакана
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Волонтеры Красноярской железной дороги присоединились к акции #мывместе. Фото: КрасЖДВолонтеры Красноярской железной дороги присоединились к акции #мывместе. Фото: КрасЖД
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Волонтеры Красноярской железной дороги присоединились к всероссийской акции #мывместе. И взяли шефство над пожилыми людьми в Красноярске и Абакане. Причем не только ветеранов предприятия, но и всех, кто нуждается в помощи. По просьбе подопечных они привозят продукты питания и лекарства, оплачивают услуги ЖКХ, отправляют письма и посылки, выгуливают домашних животных.

Добровольцев проинструктировали о мерах безопасности. Они надевают медицинские маски и перчатки, не заходят в квартиры, а оставляют пакеты со всем необходимым у дверей.

- Таким образом, молодые железнодорожники участвуют во всероссийской акции #мывместе, которую поддержало ОАО «РЖД» – рассказала руководитель Дорожного центра оценки, мониторинга персонала и молодёжной политики Татьяна Литвина.

Добавим, что сегодня в волонтерский отряд КрасЖД входит более 30 человек. У ребят есть опыт участия в волонтерских проектах. Они входят в региональные объединения, которые занимаются поиском пропавших людей, помогают тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, а также детским домам и интернатам.

Телефон горячей линии #мывместе: 8-800-200-34-11, звонки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Волонтеры Красноярской железной дороги присоединились к акции #мывместе
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