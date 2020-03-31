2020-03-31T09:14:50+03:00
Общество

Джиган и Оксана Самойлова опровергли сообщение о продаже дома мечты

Избавляться от особняка и делить имущество пара не собирается
Ася ЖУКОВА
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Джиган и Оксана Самойлова опровергли сообщение о продаже дома мечты. Фото: Джиган, соцсети.Джиган и Оксана Самойлова опровергли сообщение о продаже дома мечты. Фото: Джиган, соцсети.
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Джиган и Оксана Самойлова выставили на продажу роскошный особняк в закрытом поселке Шато Соверен. Появившись на сайте агентства элитной недвижимости, это объявление расстроило многих фанатов пары. Если продают дом мечты, значит, недалеко и до раздела имущества, развода, сделали вывод фолловеры.

Однако корреспонденты kp.ru узнали: избавляться от шикарного жилья рэпер и его супруга вовсе не собираются.

- Объект продан чуть больше года назад, там благополучно проживает семья с детьми, - пояснил kp.ru агент по продаже элитной недвижимости в Подмосковье. - Объявление появилось на сайте посредника по ошибке. Видимо, не отслеживают актуальность информации. Этот дом точно не продается, объявление старое.

К слову, дом мечты Джиган и Оксана Самойлова купили в 2019 году. Признаются: такой – весь в лепнине, позолоте, мраморе, с собственным кинотеатром и хамамом – искали два года. Пара приобрела его за 199 миллионов. Однако в недавнем (ошибочном) объявлении выставлена уже другая стоимость - 139.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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