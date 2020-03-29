В Красноярске утвержден график летних отключений холодной воды

29 Март 2020 2020-03-29T11:03:51+03:00

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По графику каждый водозабор должны останавливать на двое суток, однако «КрасКом» планирует по возможности сократить сроки отключения холодной воды максимум на сутки, а в идеале – еще на меньшее время. Перед каждой остановкой водозаборов компания будет дополнительно информировать красноярцев о датах и зонах отключения холодной воды.

Также в этом году капитально отремонтируют сети водопровода, канализации и теплоснабжения по 20 адресам: ул. Маерчака, 101; ул. Семафорная, 67-21; ул. Кутузова, 4; ул. Парашютная, 14; ул. Щорса, 11, 27, 31а; ул. Даурская, 16; Матросова-Семафорная; ул. 60 лет Октября, 90; ул. Металлургов, 1л; ул. Инструментальная, 12; ул. Марковского, 76; ул. Перенсона, 38; ул. Воронова, 39; ул. Ульяновский, 3б; ул. Белинского; 3а, ул. Полярная, 2.

График летних отключений

29 мая, 23-00 - 31 мая, 23-00

Советский (за исключением ул. Подзолкова, ул. Дудинской, нечетной стороны ул. Спандаряна, ул. Партизана Железняка, 4а-8а; ул. Соревнований, 20), а также деревни Бадалык и Сухая Балка, п. Нанжуль и часть Центрального района: ул. 3-я Полярная; нечетная сторона ул. Шахтеров, 17–61; ул. Полярная, 4–17; ул. Березина, 11–17 и 80–82; ул. Туруханская, 14–24 и 39–57; ул. Мартынова, 6 и 6, стр. 2 -

19 июня, 23-00 - 21 июня, 23-00

Свердловский и часть Кировского района (пр. Красноярский рабочий до ул. Затонской, мкр. Первомайский и п. Водники)

03 июля, 23-00 - 05 июля, 23-00

Ленинский и часть Кировский района (пр. Красноярский рабочий от ул. Затонской); коттеджи на ул. Побежимова и ул. Вавилова; п. Березовка.

17 июля, 23-00 - 19 июля, 23-00

Центральный и часть Железнодорожного (от центра до железной дороги)

31 июля, 23-00 - 2 августа, 23-00

Октябрьский и часть Железнодорожного (до железной дороги, ул. Озерная, Северо-Енисейская, ул. Маерчака, ул. Калинина) п. СВЭМ, Афганцев, Солонцы и Нова Лэнд.

В случае форс-мажорных обстоятельств возможно изменение даты и времени остановки и запуска водозаборов.

ИСТОЧНИК KP.RU