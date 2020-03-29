2020-03-29T11:03:51+03:00
Недвижимость

В Красноярске утвержден график летних отключений холодной воды

Изучаем расписание
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
фото предоставлено пресс-службой "КрасКома"фото предоставлено пресс-службой "КрасКома"
Изменить размер текста:

По графику каждый водозабор должны останавливать на двое суток, однако «КрасКом» планирует по возможности сократить сроки отключения холодной воды максимум на сутки, а в идеале – еще на меньшее время. Перед каждой остановкой водозаборов компания будет дополнительно информировать красноярцев о датах и зонах отключения холодной воды.

Также в этом году капитально отремонтируют сети водопровода, канализации и теплоснабжения по 20 адресам: ул. Маерчака, 101; ул. Семафорная, 67-21; ул. Кутузова, 4; ул. Парашютная, 14; ул. Щорса, 11, 27, 31а; ул. Даурская, 16; Матросова-Семафорная; ул. 60 лет Октября, 90; ул. Металлургов, 1л; ул. Инструментальная, 12; ул. Марковского, 76; ул. Перенсона, 38; ул. Воронова, 39; ул. Ульяновский, 3б; ул. Белинского; 3а, ул. Полярная, 2.

График летних отключений

29 мая, 23-00 - 31 мая, 23-00

Советский (за исключением ул. Подзолкова, ул. Дудинской, нечетной стороны ул. Спандаряна, ул. Партизана Железняка, 4а-8а; ул. Соревнований, 20), а также деревни Бадалык и Сухая Балка, п. Нанжуль и часть Центрального района: ул. 3-я Полярная; нечетная сторона ул. Шахтеров, 17–61; ул. Полярная, 4–17; ул. Березина, 11–17 и 80–82; ул. Туруханская, 14–24 и 39–57; ул. Мартынова, 6 и 6, стр. 2 -

19 июня, 23-00 - 21 июня, 23-00

Свердловский и часть Кировского района (пр. Красноярский рабочий до ул. Затонской, мкр. Первомайский и п. Водники)

03 июля, 23-00 - 05 июля, 23-00

Ленинский и часть Кировский района (пр. Красноярский рабочий от ул. Затонской); коттеджи на ул. Побежимова и ул. Вавилова; п. Березовка.

17 июля, 23-00 - 19 июля, 23-00

Центральный и часть Железнодорожного (от центра до железной дороги)

31 июля, 23-00 - 2 августа, 23-00

Октябрьский и часть Железнодорожного (до железной дороги, ул. Озерная, Северо-Енисейская, ул. Маерчака, ул. Калинина) п. СВЭМ, Афганцев, Солонцы и Нова Лэнд.

В случае форс-мажорных обстоятельств возможно изменение даты и времени остановки и запуска водозаборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол о коронавирусе: «Для таких малых народов, как наш, это очень опасно»
12-летний мальчик из Красноярска стал футболистом благодаря своему отцу
Мы в домике. Красноярцев пригласили заниматься спортом с известными спортсменами и получать призы
В Красноярске утвержден график летних отключений холодной воды
Международный аэропорт Красноярск переходит на весенне-летнее расписание полетов
Коронавирус в Красноярске: верующие совершили автомобильный Крестный ход
Карантин не для всех. Андрей Аршавин прогулялся с новой девушкой по набережной
Коронавирус в Красноярске, информация на 29 марта 2020: новых случаев не выявлено
Врезался в самолет. В Красноярске водителю спецтехники грозит колония за необычное ДТП
Коронавирус в Красноярске: в Роспотребнадзоре дали рекомендации как говорить с детьми об эпидемии
Коронавирус в Красноярске: краевая больница готовится принимать пациентов с COVID-19
Коронавирус в Красноярске: одной из возможных заразившихся коронавирусом оказалась медсестра из БСМП
Спасатели Красноярского края готовятся к предстоящим паводкам