2020-03-27T10:22:02+03:00
Общество

Красноярские дворники создали сверхмощный пылесос для уборки улиц

Он один может работать за четырех человек
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пылесосы планируют и производить на продажу, и сдавать в арендуПылесосы планируют и производить на продажу, и сдавать в арендуФото: Мария ЛЕНЦ
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Песок, стекло, пластиковые бутылки, бумага - этому силачу под силу втянуть в себя любой мусор с улиц Красноярска. Один работает за четырех дворников, признаются в мунициапльном предприятии «САТП». Сотрудники одной из крупнейших в городе организаций по чистоте улиц создали мощнейший вакуумный пылесос своими руками. Он убирает не только мелкий мусор и опавшие листья, даже продукты органического происхождения, скажем, за животными.

Улицы, парки, скверы, тротуары, газоны и дворы Красноярска теперь будут блистать, если, конечно, здесь приберется такой вакуумный пылесос. К слову, в организации планируют поставить на поток производство таких пылесосов. Мусор-то на улицах Красноярска заканчиваться не спешит. Примечательно, что созданный красноярскими дворниками уличный пылесос в три раза дешевле зарубежных аналогов. На предприятии, кстати, планируют не только производить пылесосы на продажу, но и организовать аренду. А что? - дело выгодное!

ИСТОЧНИК KP.RU

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