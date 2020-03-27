Красноярские дворники создали сверхмощный пылесос для уборки улиц

27 Март 2020 2020-03-27T10:22:02+03:00

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Песок, стекло, пластиковые бутылки, бумага - этому силачу под силу втянуть в себя любой мусор с улиц Красноярска. Один работает за четырех дворников, признаются в мунициапльном предприятии «САТП». Сотрудники одной из крупнейших в городе организаций по чистоте улиц создали мощнейший вакуумный пылесос своими руками. Он убирает не только мелкий мусор и опавшие листья, даже продукты органического происхождения, скажем, за животными.

Улицы, парки, скверы, тротуары, газоны и дворы Красноярска теперь будут блистать, если, конечно, здесь приберется такой вакуумный пылесос. К слову, в организации планируют поставить на поток производство таких пылесосов. Мусор-то на улицах Красноярска заканчиваться не спешит. Примечательно, что созданный красноярскими дворниками уличный пылесос в три раза дешевле зарубежных аналогов. На предприятии, кстати, планируют не только производить пылесосы на продажу, но и организовать аренду. А что? - дело выгодное!

ИСТОЧНИК KP.RU