Жительница Красноярска могла заразиться коронавирусом в ОАЭ

26 Март 2020 2020-03-26T18:43:30+03:00

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Жительница Красноярска, у которой предварительно подтвержден коронавирус, могла заразиться им во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Она вернулась из поездки 20 марта и затем приходила на работу в офис. Вместе с мужем они посещали общественные места и магазины. А муж, к слову, в последние три дня поводил совещания и контактировал с большим количеством людей (пара работает в одной компании). Об этом «ТВК Красноярск» рассказали собственные источники.

В самой компании категорически отвергли информацию, что сотрудница, у которой предположительно COVID-19, приходила в офис. Якобы после возвращения из-за границы она сразу же ушла на положенный 14-дневний карантин. И обратилась к врачам, чтобы сдать анализы, только накануне, когда почувствовала себя плохо. Тем не менее, всех сотрудников офиса компании вывезли на нескольких автобусах и развезли по домам. Сейчас они находятся в карантине и по возможности осуществляют работу на удаленке.

ИСТОЧНИК KP.RU