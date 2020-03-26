2020-03-26T13:12:59+03:00
Общество

Стало известно имя нового прокурора Красноярского края

Им стал Роман Тютюник
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Стало известно имя нового прокурора Красноярского края. Фото: пресс-служба ЗС Красноярского краяСтало известно имя нового прокурора Красноярского края. Фото: пресс-служба ЗС Красноярского края
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Сегодня, 26 марта, на сессии Законодательного собрания депутаты утвердили нового прокурора Красноярского края. Все парламентарии проголосовали, причем единогласно, за назначение на эту должность Романа Тютюника. Его рекомендовал генпрокурор России Игорь Краснов.

Напомним, что предшественник Михаил Савчин подал в отставку в начале февраля, что для многих стало полной неожиданностью. Возможной причиной отставки называли скандал с и.о. прокурора Норильска, который находится под следствием.

Известно, что Роман Тютюник родом из Тюменской области, ему 42 года, женат, имеет трех дочерей. Увлекается автомобилями. В органах прокуратуры служит более 20 лет. Начинал следователем районной прокуратуры Тюменской области после окончания Тюменского государственного университета. Предпоследнее место службы – прокурор Республики Калмыкия. А сейчас возглавит прокуратуру Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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