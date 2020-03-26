Стало известно имя нового прокурора Красноярского края

26 Март 2020 2020-03-26T13:12:59+03:00

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Сегодня, 26 марта, на сессии Законодательного собрания депутаты утвердили нового прокурора Красноярского края. Все парламентарии проголосовали, причем единогласно, за назначение на эту должность Романа Тютюника. Его рекомендовал генпрокурор России Игорь Краснов.

Напомним, что предшественник Михаил Савчин подал в отставку в начале февраля, что для многих стало полной неожиданностью. Возможной причиной отставки называли скандал с и.о. прокурора Норильска, который находится под следствием.

Известно, что Роман Тютюник родом из Тюменской области, ему 42 года, женат, имеет трех дочерей. Увлекается автомобилями. В органах прокуратуры служит более 20 лет. Начинал следователем районной прокуратуры Тюменской области после окончания Тюменского государственного университета. Предпоследнее место службы – прокурор Республики Калмыкия. А сейчас возглавит прокуратуру Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU