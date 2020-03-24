2020-03-24T17:57:47+03:00
Происшествия

В центре Красноярска «Скорая» попала в аварию

Пострадал водитель протаранившей ее машины
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В центре Красноярска «Скорая» попала в аварию. Фото: ЧП КрасноярскВ центре Красноярска «Скорая» попала в аварию. Фото: ЧП Красноярск
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В центре Красноярска, на перекрестке проспекта Мира и улицы Вейнбаума столкнулись автомобиль «Скорой помощи» и отечественный ВАЗ. Случилось это сегодня, 24 марта, около 19 часов. Вот что рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск очевидец ДТП:

- «Скорая» ехала по Мира в направлении Большого концертного зала. На перекрестке было небольшое скопление машин, поэтому «Скорая» включила сирену. И водители, которые ехали по Вейнбаума в направлении Оперного театра, начали расступаться, чтобы ее пропустить. В этот момент от Оперного мчался ВАЗ, хотел протиснуться в просвет и влетел прямо в бок «Скорой».

Спецмашина получила вмятину, проехала вперед по инерции еще с десяток метров, затем остановилась. Оттуда выскочил фельдшер и бегом к ВАЗу. Когда водитель-лихач вышел, хромая, медик стал осматривать ему ногу.

В причинах ДТП будет разбираться дорожная полиция. Предварительно установлено, что «Скорая» ехала на красный сигнал светофора, а у водителя легковушки нет ОСАГО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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