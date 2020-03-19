Мошенники предлагают красноярцам избавление от коронавируса на дому

19 Март 2020 2020-03-19T12:46:29+03:00

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На волне страхов вокруг коронавируса в Красноярске начали орудовать мошенники. Они предлагают красноярцам пройти обследование на коронавирус в домашних условиях. В минздраве региона предупреждают: не верьте, это невозможно!

В интернете красноярцы оставляют множество сообщений о том, что мошенники звонят, представляясь сотрудниками той или иной больницы, для убедительности – перечисляют личные данные человека. А после – предлагают услуги на дому: обследование на коронавирус, а заодно и избавление от инфекции.

- Относитесь разумно к непроверенной информации! Если у вас возникают вопросы по коронавирусу, вы можете обратиться по телефонам горячих линий, - предупреждает минздрав.

Есть и еще одна схема, ее обсуждают в мессенджерах: по квартирам якобы ходят люди в медицинских костюмах, пугают, что в доме есть случай коронавируса, и якобы проходит массовая дезинфекция помещений. В квартире людей усыпляют газом и выносят из дома все, что плохо лежит. Сообщаем еще раз: никакой массовой дезинфекции квартир нет, это фейк.

В ГУ МВД по красноярскому краю сообщили, что знают об этом фейке, однако в настоящее время не зарегистрировано не одного подобного случая в Красноярске.

По вопросам коронавируса в Красноярске работает «горячая линия», тел.: 8-800-100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU