2020-03-16T12:23:05+03:00
Общество

«Поющий автобус» посетил Каратузский район

В районах края стартовали памятные мероприятия к 75-летнему юбилею Победы, в рамках реализации партийного проекта «Историческая память»
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Фото: предоставлено КРО "ЕДИНАЯ РОССИЯ"Фото: предоставлено КРО "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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В Каратузском районе по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» проходит масштабная акция «Поющий автобус». Шествия, митинги, возложение цветов к памятникам, вручение юбилейных медалей, угощение солдатской кашей из военно-полевой кухни и краеведческая выставка «Стена памяти» - все это запланировано в каждом поселении района. Первыми селами, встречающими «Поющий автобус», стали Старая Копь и Таскино. 22 марта примут «Поющий автобус» на своих территориях село Моторское и село Ширыштык.

Фото: предоставлено КРО "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Фото: предоставлено КРО "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

«В 2020 году отмечается важная историческая дата для нашей страны и для всего прогрессивного человечества - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года свершилось событие, определившее всю дальнейшую судьбу народов мира. 75 лет отделяет нас от этой даты. Но подвиг народа не подвластен времени. И сколько бы ни прошло лет, чувство гордости за земляков, чувство уважения к памяти о защитниках Родины никогда не покинет нас. Поэтому в Каратузском районе празднуем эту памятную дату масштабно и приглашаем жителей принять активное участие в реализации проекта», - отметил исполнительный секретарь Каратузского местного отделения партии «Единая Россия» Александр Козин.

Отметим, акция «Поющий автобус» будет реализован на территории Каратузского района в течение марта-апреля 2020 года и завершится 9 мая к 75-летию Великой Победы.

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