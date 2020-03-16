Красноярец продает за 50 000 рублей спичечный парусник
Житель Красноярска продает гигантский спичечный парусник за 50 тысяч рублей. Конечно, по морям, по волнам такой не поплывет, но эстетическое наслаждение для увлеченных судомоделизмом необыкновенное: три мачты, три палубы, белоснежные паруса - в общем, есть все, чтобы помечтать о морских приключениях.
Автор просит за модель 50 000 рублей Фото: Avito
По словам «судостроителя», на создание парусника у него ушло 2,5 года и 1,5 тысячи спичечных коробков или 60 тысяч спичек. К слову, парусник, как и полагается приличному кораблю, - нет, не просмален, покрыт лаком.
Лот о продаже автор разместил на сервисе Avito. Говорит, что много лет грезил морскими странствиями, как-то увидел в интернете модельки кораблей и решил собрать корабль своей мечты. Технические характеристики судна: высота - 115 сантиметров, длина - 140 сантиметров, ширина - 50 сантиметров. Чем не красавец? хоть сейчас станет украшением любой коллекции.
ИСТОЧНИК KP.RU