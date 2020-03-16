2020-03-16T05:14:15+03:00
Общество

Красноярец продает за 50 000 рублей спичечный парусник

Парень говорит, что собирал его 2,5 года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Парусник красноярец собирал 2,5 года Фото: AvitoПарусник красноярец собирал 2,5 года Фото: Avito
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Житель Красноярска продает гигантский спичечный парусник за 50 тысяч рублей. Конечно, по морям, по волнам такой не поплывет, но эстетическое наслаждение для увлеченных судомоделизмом необыкновенное: три мачты, три палубы, белоснежные паруса - в общем, есть все, чтобы помечтать о морских приключениях.

Автор просит за модель 50 000 рублей Фото: Avito

Автор просит за модель 50 000 рублей Фото: Avito

По словам «судостроителя», на создание парусника у него ушло 2,5 года и 1,5 тысячи спичечных коробков или 60 тысяч спичек. К слову, парусник, как и полагается приличному кораблю, - нет, не просмален, покрыт лаком.

Лот о продаже автор разместил на сервисе Avito. Говорит, что много лет грезил морскими странствиями, как-то увидел в интернете модельки кораблей и решил собрать корабль своей мечты. Технические характеристики судна: высота - 115 сантиметров, длина - 140 сантиметров, ширина - 50 сантиметров. Чем не красавец? хоть сейчас станет украшением любой коллекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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