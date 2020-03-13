Губернатор Красноярского края признался: в его меню не хватает гречневой каши

13 Март 2020 2020-03-13T05:34:04+03:00

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Губернатор Красноярского края Александр Усс признался, что в его домашнем меню не хватает гречневой каши. Произошло это накануне в одном из двух новых детских садов, которые открылись в январе этого года в микрорайоне «Белые росы». Садик построен по новым стандартам – удобный, уютный и современный. Хорошо оборудован, внутри есть даже лифт. Жители новостроек давно ждали его, сообщает Newslab.ru.

Глава региона приехал в детский сад с экскурсией. Посмотрел, где играют дети, где спят, занимаются спортом и обедают. Кстати, именно во время обеда Александра Усса и спросили: любил ли он в детстве манную кашу. На что он ответил: «Манную – не очень, а вот что касается гречки – до сих пор люблю. Но жена мне ее не готовит. Получается, что съел бутерброд и пошел».

Добавим, что в минувшем 2019 году в Красноярске появились 10 новых детских садов: 7 построены муниципалитетом, 3 приобретены у застройщиков. В 2020 году в планах строительства еще 5 садиков на 2040 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU