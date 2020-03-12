2020-03-12T14:35:36+03:00
Происшествия

Летевшего по встречке в Красноярске лихача отправили на обязательные работы

Смотрим [видео]
Ася ЖУКОВА
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Летевшего по встречке в Красноярске лихача отправили на обязательные работы. Фото, видео: ГИБДД24.Летевшего по встречке в Красноярске лихача отправили на обязательные работы. Фото, видео: ГИБДД24.
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Водителя, вылетевшего на встречную полосу в Солнечном микрорайоне Красноярска, нашли по видео и отправили на обязательные работы. Об этом сообщили Городские новости со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по краю.

Судя по кадрам, водитель Mazda грубо нарушает ПДД. Пока остальные машины останавливаются на светофоре, выскакивает на встречку, чтобы их объехать, проносится через «пешеходник» на красный и устремляется дальше. Как оказалось, за рулем был 21-летний молодой человек.

- Я торопился сильно, - объяснил он дорожным полицейским. – У меня была такая ситуация: стало матери плохо, увезла скорая. И мне надо было просто ее проводить. Поэтому и нарушил.

В итоге на парня составили три административных материала: за управление без полиса ОСАГО, проезд на запрещающий сигнал светофора, обгон на пешеходном переходе. Его оштрафуют на 6800 рублей. Будет решаться вопрос о лишении прав на полгода.

Полицейские также выяснили, что у водителя есть неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. За это ему назначили 20 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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