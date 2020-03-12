В Красноярском крае замораживают цены на социально значимые товары
Цены на социально значимые продукты в сети гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» в Красноярском крае решено заморозить до 1 мая. Об этом заявили в пресс-службе группе компаний.
Все произойдет уже сегодня, 12 марта. Вот список товаров: мясо курицы, картофель, морковь, молоко, сметана, сахар, рис, гречка, кукуруза, зеленый горошек, куриное яйцо, хлеб, подсолнечное масло. Всего в списке почти 160 наименований, в гастрономах их можно узнать по синим ценникам «первая цена», в дискаунтерах - «самая цена». Повторимся: первый этап «заморозки» действует полтора месяца - до 1 мая.
- Курс доллара, конечно, не может не отразиться на стоимости ввозимой продукции, но покупатели в меньшей степени должны ощутить на своем кошельке колебания валют – это официальная позиция компании. В настоящее время на складах довольно большой запас продукции, поэтому говорить о предстоящем резком ценовом скачке нельзя, - подчеркнула генеральный директор ГК Анжела Рябова. - «Красный Яр» ведет переговоры со всеми поставщиками, которые импортируют товары, о сдерживании цен.
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ИСТОЧНИК KP.RU