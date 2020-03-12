Красноярки в декрете могут бесплатно получить новую профессию

12 Март 2020 2020-03-12T05:00:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярки в декрете и пенсионеры могут получить новую профессию. Бесплатные курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки открылись в СФУ.

О нацпроекте «Демография», который в числе прочих реализует университет, рассказали в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда» - Красноярск начальник отдела агентства труда и занятости края Ирина Бобковская и директор Института непрерывного образования СФУ Елена Мошкина.

- Всего в СФУ для участников нацпроекта открыто около 100 направлений обучения, - отметила Елена Мошкина. - Среди них психология и педагогика, иностранные языки, обеспечение безопасности в организации, программирование и информационные технологии, основы кроя и изготовления женских швейных изделий, социальная работа и административно-управленческая деятельность, строительство и благоустройство территорий, технология продукции и организации общественного питания; экономика, управление, финансы и менеджмент. Наши слушатели могут выбрать период, когда им будет удобно пройти обучение. Также возможно обучение и в индивидуальном формате, если это требуется.

Проект подразумевает разнообразные форматы обучения: очный, очно-заочный и дистанционный. Курсы рассчитаны на сроки от 250 до 1000 учебных часов.

- С прошлого года началась пенсионная реформа, и чтобы граждане, которые продолжают трудовую деятельность, соответствовали требованиям работодателей, потребностям рынка труда, повысили свою конкурентоспособность, и началась реализация нацпроекта «Старшее поколение», - подчеркнула Ирина Бобковская. — Второй проект «Содействие занятости женщин» стартовал в 2020 году. Основная цель данного проекта - создание условий для данной категории женщин, совмещения родительских обязанностей с трудовой деятельностью».

Проекты будут работать до 2024 года. Пройти такую переподготовку человек может только один раз.

КОНКРЕТНО

Обучение в рамках нацпроекта «Демография» рассчитано на:

- лиц предпенсионного возраста (за 5 лет до выхода на пенсию по старости);

- граждан в возрасте 50+;

- мам, находящихся в декретном отпуске;

- незанятых женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста (при условии отсутствия у них официальной работы).

ИСТОЧНИК KP.RU