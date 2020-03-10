Красноярцам рассказали, отразится ли падение рубля на стоимости продуктов

10 Март 2020 2020-03-10T12:13:48+03:00

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Отразится ли падение рубля на стоимости продуктов? Об этом рассказал красноярцам Владимир Русанов, представитель крупнейшей в Восточной Сибири красноярской торговой сети «Командор»:

- На наших складах хранятся большие запасы продуктов. Импорт закупался ещё по старому курсу доллара, поэтому в течение месяца мы не прогнозируем рост цен на большинство категорий продуктов. Это касается импортного алкоголя, макарон, кондитерских изделий (шоколада), газированных напитков, чая и кофе.

Если в течение месяца ситуация не стабилизируется, и доллар будет продолжать расти, и поставщики поднимут цены, то мы будем вынуждены закупать продукцию дороже.

Гречкой, солью, сахаром, сейчас закупаться не нужно, эти продукты производятся в России и существенно дорожать не будут.

Молочная продукция и охлажденное мясо в нашей сети поставляется местными производителями, большую долю хлебобулочных изделий мы производим сами из отечественных ингредиентов. Поэтому падение курса рубля на стоимости этих продуктов существенно не отразится.

Что касается импортных овощей и фруктов, то повышение цен на них у поставщиков возможно. На сколько, пока прогнозировать сложно, так как все будет зависеть от макроэкономической ситуации и курсов валют.

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ИСТОЧНИК KP.RU