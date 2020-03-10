2020-03-10T12:13:48+03:00
Общество

Красноярцам рассказали, отразится ли падение рубля на стоимости продуктов

Нужно ли закупаться необходимым?
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Красноярцам рассказали, отразится ли падение рубля на стоимости продуктов.Красноярцам рассказали, отразится ли падение рубля на стоимости продуктов.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Отразится ли падение рубля на стоимости продуктов? Об этом рассказал красноярцам Владимир Русанов, представитель крупнейшей в Восточной Сибири красноярской торговой сети «Командор»:

- На наших складах хранятся большие запасы продуктов. Импорт закупался ещё по старому курсу доллара, поэтому в течение месяца мы не прогнозируем рост цен на большинство категорий продуктов. Это касается импортного алкоголя, макарон, кондитерских изделий (шоколада), газированных напитков, чая и кофе.

Если в течение месяца ситуация не стабилизируется, и доллар будет продолжать расти, и поставщики поднимут цены, то мы будем вынуждены закупать продукцию дороже.

Гречкой, солью, сахаром, сейчас закупаться не нужно, эти продукты производятся в России и существенно дорожать не будут.

Молочная продукция и охлажденное мясо в нашей сети поставляется местными производителями, большую долю хлебобулочных изделий мы производим сами из отечественных ингредиентов. Поэтому падение курса рубля на стоимости этих продуктов существенно не отразится.

Что касается импортных овощей и фруктов, то повышение цен на них у поставщиков возможно. На сколько, пока прогнозировать сложно, так как все будет зависеть от макроэкономической ситуации и курсов валют.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны итоги "мусорной" реформы в Красноярске

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае снизилась смертность от рака
В Мотыгинском районе ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов
Сильный штормовой ветер надвигается на Красноярский край
В Хакасии 100 человек эвакуировали из-за штор и картошки
228 красноярцев находятся под наблюдением из-за риска коронавируса
Шла поздравить бабушку с 8 марта. Насмерть сбившему девочку водителю запретили водить авто
Красноярцам рассказали, отразится ли падение рубля на стоимости продуктов
На новые заборы в Красноярске потратят 5 млн рублей
Краевой депутат передал книги библиотеке Уяра
В красноярской гимназии откроют гастрономический класс
При пожаре в кафе Кызыла 8 марта погибли двое
Двое пострадали, 32 спасены при пожаре на Калинина в Красноярске
Живи, Оля! Красноярские врачи спасли от рака молодую маму
За продажу баз данных красноярцев сотрудник салона связи пошел под суд