2020-03-10T12:14:25+03:00
Общество

На новые заборы в Красноярске потратят 5 млн рублей

Где их установят?
Ася ЖУКОВА
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На новые заборы в Красноярске потратят 5 млн рублей.На новые заборы в Красноярске потратят 5 млн рублей.Фото: ИВАНОВА Диана
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На новые ограждения в Красноярске собираются выделить 5 миллионов рублей. Сейчас идет поиск подрядчика, который займется их монтажом, сообщили на портале госзакупок.

Конкурс объявлен 6 марта, заявки можно подавать до 18-го. А выполнить работы надо до 25 декабря 2020 года. Гарантия на ограждения должна быть 3-5 лет. Где именно их поставят, не уточняется, в приложении перечисляются все улицы.

Впрочем, тотального «озаборивания» Красноярска пугаться не стоит, заверили в департаменте городского хозяйства. Ничего подобного не планируется. Устанавливать ограждения будут там, где их разрушили при аварии или повредили вандалы. Как вариант: заборы должны стоять около светофоров – на расстоянии в 50 метров по обе стороны. Если дорожные инспекторы определят опасный участок, который необходимо оградить, туда зайдут рабочие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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