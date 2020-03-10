2020-03-10T10:55:29+03:00
Происшествия

При пожаре в кафе Кызыла 8 марта погибли двое

Следователи начали проверку случившегося [фото]
Ася ЖУКОВА
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При пожаре в кафе Кызыла 8 марта погибли двое. Фото: СУ СК России по РТ.При пожаре в кафе Кызыла 8 марта погибли двое. Фото: СУ СК России по РТ.
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После пожара в банкетном зале на улице Заводская,2А в Кызыле (Тува) 8 марта обнаружены тела двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

Трагедия произошла в воскресенье утром. В помещении кафе зала «Аалчы» вспыхнул пожар. Когда огонь потушили, было найдено два тела – мужчины и женщины. По данным следователей, личность погибшего уже установлена, это 43-летний кочегар предприятия. Имя второй жертвы сейчас выясняется.

- Пожарные инспекторы провели осмотр места трагедии, - пояснили сотрудники пресс-службы СУ СК России по республике. – Названа предварительная причина пожара: неисправность проводки. Организована доследственная проверка. Для установления причины смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза, проходят все необходимые мероприятия. Вскоре будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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