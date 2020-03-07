В Красноярск привезли тонну сомнительной селедки из Санкт-Петербурга

7 Март 2020 2020-03-07T13:30:42+03:00

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В Красноярск привезли тонну сомнительной селедки. Выловленная возле Фарерских островов, она была направлена в сибирский город от поставщика из Санкт-Петербурга по железной дороге.

Однако когда специалисты краевого управления Россельхознадзора стали проверять состояние партии, они обнаружили нарушения, из-за которых реализация товара стала временно невозможна. В вагоне-термосе был нарушен температурный режим. Температура в толще сельди составляла от минус 9,5 до минус 10,5 градусов. Тогда как по нормам должна быть не выше минус 18 градусов.

Оборот рыбы был приостановлен, груз размещен на изолированное хранение на склад получателя. Отобраны пробы для проведения лабораторных исследований с целью подтверждения безопасности рыбы в ветеринарном отношении, сообщает ИА «Запад24». По факту транспортировки сельди с нарушением законодательства Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU