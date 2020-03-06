American boy, за что так со мной? Посылка от жениха из США обошлась женщине в 780 тысяч рублей

6 Март 2020 2020-03-06T06:03:29+03:00

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Вместо ценной посылки от американского жениха женщина из Хакасии оказалась в больших долгах, лишилась 780 тысяч рублей. Ее историю рассказали в пресс-службе МВД России по РХ.

45-летняя жительница села Калинино Усть-Абаканского района встретила в соцсетях свою любовь. Солидный мужчина по имени Вильямс жил в США, работал инженером-строителем в морском ведомстве. Так, по крайней мере, он представился.

Завязалась переписка, женщина стала доверять новому знакомому. И в середине февраля он огорошил: по работе должен уехать в другую страну. Но перед этим хочет сделать ей сюрприз – отправить посылку с деньгами и драгоценностями.

Вскоре получила целую пачку бумаг - чеки, квитанции, распечатки от курьерской службы. Оставалась малость: заполнить анкету и оплатить сначала таможенные сборы. А потом еще и еще… Женщину забрасывали документами и убеждали: посылка на подходе, только внесите дополнительно такую-то сумму.

В итоге перевела 780 тысяч рублей. Кстати, своих денег не было, брала в кредит. Ее осенило, что это обман, когда «оператор транспортной компании» в очередной раз поведала: чтобы отправление пересекло еще одну границу, надо выложить 10 тысяч евро. Но, понятно, было поздно.

... Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». А женщине еще придется выплачивать кредит - те самые 780 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU