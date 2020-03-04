В Красноярском крае опека забрала у родителей 7 приемных детей

4 Март 2020 2020-03-04T16:43:04+03:00

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В апреле прошлого года органы опеки забрали из семьи, проживающей в Козульском районе, семерых приемных детей. Этому предшествовал уход одной из девочек из дома. Она объясняла: ушла, потому что отец ее отругал и шлепнул в воспитательных целях. После этого дети оказались в детском доме. А родители начали судиться с опекой, чтобы забрать их назад. Они уверяют: все было иначе, никто детей никогда не бил, их любили, сообщает «ТВК Красноярск».

Накануне, 3 марта, в районном суде началось судебное заседание. Оно проходило в закрытом режиме, поскольку рассматриваются интересы несовершеннолетних. Представители опеки сообщили: забрали детей, потому что им угрожала опасность. Адвокат семьи настаивает: факты избиения не доказаны. И один шлепок, если он имел место, не говорит о жестокости. И в целом процедура изъятия детей из семьи, в которой они прожили по многу лет, совершена с нарушениями. Сейчас ребятишки, которые считали себя братьями и сестрами, живут в разных семьях и детских домах.

ИСТОЧНИК KP.RU