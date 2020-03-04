2020-03-04T16:43:04+03:00
Общество

В Красноярском крае опека забрала у родителей 7 приемных детей

Родители судятся и пытаются их вернуть
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Красноярском крае опека забрала у родителей 7 приемных детейВ Красноярском крае опека забрала у родителей 7 приемных детейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В апреле прошлого года органы опеки забрали из семьи, проживающей в Козульском районе, семерых приемных детей. Этому предшествовал уход одной из девочек из дома. Она объясняла: ушла, потому что отец ее отругал и шлепнул в воспитательных целях. После этого дети оказались в детском доме. А родители начали судиться с опекой, чтобы забрать их назад. Они уверяют: все было иначе, никто детей никогда не бил, их любили, сообщает «ТВК Красноярск».

Накануне, 3 марта, в районном суде началось судебное заседание. Оно проходило в закрытом режиме, поскольку рассматриваются интересы несовершеннолетних. Представители опеки сообщили: забрали детей, потому что им угрожала опасность. Адвокат семьи настаивает: факты избиения не доказаны. И один шлепок, если он имел место, не говорит о жестокости. И в целом процедура изъятия детей из семьи, в которой они прожили по многу лет, совершена с нарушениями. Сейчас ребятишки, которые считали себя братьями и сестрами, живут в разных семьях и детских домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае опека забрала у родителей 7 приемных детей
В Красноярском крае выбрали самую красивую маму
В Красноярском крае главный инженер украл железнодорожную стрелку за 1,3 миллиона рублей
Красноярский телеканал запустил спецпроект «Возьми меня домой»
Число пользователей программы лояльности Tele2 выросло в три раза
В Красноярске девушка приютила потерявшегося пса и теперь разыскивает его владельцев
В столице Хакасии взорвался самогонный аппарат, владелец попал в больницу
В Красноярске задержали серийного грабителя, нападавшего на пожилых женщин
В центре Красноярска сбили женщину, переходившую дорогу
Приложить свиной пятак и сфотографироваться ради приза предложила красноярцам сеть пивных магазинов
Строители красноярского метро подали в суд на мэрию
В Туве в частном доме нашли тело новорожденной девочки
Красноярскому краю на здравоохранение добавили 2 миллиарда рублей
На юге Красноярского края из-за обильного снегопада закрыли федеральную трассу
В Красноярске сразу два автобусных маршрута изменят свое движение