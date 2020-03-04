2020-03-04T16:07:15+03:00
Происшествия

В Красноярском крае главный инженер украл железнодорожную стрелку за 1,3 миллиона рублей

И продал его в соседний регион
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае главный инженер украл железнодорожную стрелку за 1,3 миллиона рублей. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФОВ Красноярском крае главный инженер украл железнодорожную стрелку за 1,3 миллиона рублей. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФО
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В Ачинске сотрудники транспортной полиции установили предполагаемого виновного в краже имущества одного из предприятий города, которое использует для своих нужд железнодорожную инфраструктуру. Сумма ущерба составила 1 миллион 258 тысяч рублей. Подозреваемый – главный инженер предприятия, теперь уже бывший.

Получилось так, что подозреваемый разобрал стрелочный перевод, вывез его за проходную. А чтобы скрыть следы хищения, оформил фиктивные документы об установке перевода на железнодорожный путь. Для реализации похищенного заранее договорился с покупателем из Кемеровской области. За «товар» главный инженер получил 750 тысяч рублей – почти вдвое меньше суммы ущерба, сообщает ИА «Запад24».

Когда мужчину арестовали, в ходе следствия он возместил причиненный ущерб в полном объеме. Сейчас ему уже предъявлено обвинение, дело направлено в суд на рассмотрение. Наказание может составить до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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