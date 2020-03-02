2020-03-02T15:23:09+03:00
Экономика

Райффайзенбанк запустил Кэшбэк карту без скрытых условий

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Райффайзенбанк объявил о запуске Кэшбэк карты – дебетовой карты Mastercard® Райффайзенбанка, владельцы которой будут получать 1,5% кэшбэка с любой покупки по карте без ограничений по сумме или категории трат и специальных условий для бесплатного обслуживания. По данным опроса Райффайзенбанка, почти треть россиян не пользуется картами с кэшбэком из-за непрозрачных условий или отсутствия информации по начислению бонусов. Новый формат бонусной программы отвечает на этот запрос: теперь кэшбэк без скрытых условий и звездочек доступен каждому.

Как это работает

Клиент получает кэшбэк 1,5% с любой безналичной покупки, оплаченной Кэшбэк картой. Начисление кэшбэка происходит в течение 15 дней и приходит в рублях на счет клиента. Сумму полученного кэшбэка можно узнать в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн в режиме реального времени. Карта бесплатна в обслуживании на весь период действия.

«Мы стремимся к тому, чтобы все повседневные финансовые задачи решались легко. В Кэшбэк карте мы воплотили свои представления о том, какой должна быть дебетовая карта первого выбора», — пояснил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

Что, на все начислите?

Райффайзенбанк начислит кэшбэк на любые личные покупки клиента. Кэшбэк не будет начислен на квази-кэш операции, оплату услуг, а также за операции, которые попадают в категорию мошеннических.

Заказать Кэшбэк карту можно в Райффайзен-Онлайн, на сайте raif.ru или в любом офисе Райффайзенбанка.

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