2020-02-26T14:31:29+03:00
Общество

По Октябрьскому мосту Красноярска могут пустить троллейбус

Пока предложение обсуждается
Ася ЖУКОВА
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По Октябрьскому мосту Красноярска могут пустить троллейбус.По Октябрьскому мосту Красноярска могут пустить троллейбус.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По Октябрьскому мосту Красноярска собираются пустить троллейбус. Об этом сообщает канал «Енисей» со ссылкой на вице-мэра Олега Животова.

Напомним, недавно в администрации вновь заговорили о возможности возвращения трамвайного сообщения между лево- и правобережьем Красноярска. Предполагалось, что скоростные трамваи станут ходить по Коммунальному и Октябрьскому мостам. И будут частью единой сети – вместе с метро.

Однако проект оказался слишком затратным. Так что идею пустить трамваи по мостам пришлось отложить. Вместо них по-видимому, будет устроена троллейбусная линия.

Напомним, и по Коммунальному, и по Октябрьскому мосту раньше ходили трамвая. Однако после рельсы демонтировали, а контактную сеть использовали для работы троллейбусов. Впрочем, через некоторое время с мостов убрали и их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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