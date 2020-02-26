По Октябрьскому мосту Красноярска могут пустить троллейбус
По Октябрьскому мосту Красноярска собираются пустить троллейбус. Об этом сообщает канал «Енисей» со ссылкой на вице-мэра Олега Животова.
Напомним, недавно в администрации вновь заговорили о возможности возвращения трамвайного сообщения между лево- и правобережьем Красноярска. Предполагалось, что скоростные трамваи станут ходить по Коммунальному и Октябрьскому мостам. И будут частью единой сети – вместе с метро.
Однако проект оказался слишком затратным. Так что идею пустить трамваи по мостам пришлось отложить. Вместо них по-видимому, будет устроена троллейбусная линия.
Напомним, и по Коммунальному, и по Октябрьскому мосту раньше ходили трамвая. Однако после рельсы демонтировали, а контактную сеть использовали для работы троллейбусов. Впрочем, через некоторое время с мостов убрали и их.
ИСТОЧНИК KP.RU