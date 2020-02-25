Обманул дольщиков. Директора «КрасЗападСибСтрой» будут судить за 750-миллионную растрату

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:33:11+03:00

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В прокуратуре Красноярского края назвали сумму, которую растратил директор ООО «КрасЗападСибСтрой» - компания, занимавшаяся строительством дома на Бугаче. По данным правоохранителей, с апреля 2012 и по сентябрь 2018 года директор фирмы «нагрел» дольщиков на 748 миллионов рублей. В числе пострадавших 198 человек. Директор провернул несколько невыгодных сделок, на которые и спустил деньги людей.

- При строительстве 3 многоквартирных жилых домов он заключил договоры участия в долевом строительстве с ООО «Алмаз» и ООО «Альфа» по цене объектов значительно ниже их проектной и рыночной стоимости не менее чем на 98 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск надзорники.

Это далеко не все. Деньгами дольщиков директор рассчитывался за другие долги – на это ушло еще 300 миллионов рублей. Кроме этого, часть денег он использовал на себя, родственников и знакомых. Добавим, что ранее речь шла о растрате 88,1 миллиона рублей. Однако в ходе следствия вскрылись и другие факты. Строительство жилых домов прекращено в 2016 году. Компания обанкротилась.

В отношении директора возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Дома будут достроены на средства федерального фонда защиты прав дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU