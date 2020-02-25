Пролежала 2 года. В Красноярске нашли мумифицированный труп женщины

25 Февр. 2020 2020-02-25T06:52:06+03:00

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В одной из многоэтажек Красноярска полиция нашла мумифицированное тело женщины. Как сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник, мумию обнаружили в квартире на Красрабе. Более двух лет управляющая компания не получала от хозяев денег за свои услуги. Двери никто не открывал. Вот руководитель и обратился к силовикам за помощью.

- После вскрытия входной двери обнаружен мумифицированный труп неустановленной женщины 35-40 лет, без внешних признаков насильственной смерти, - сообщает источник.

По предварительной оценке экспертов, женщина погибла около двух лет назад. Действительно ли это хозяйка квартиры - сказать сложно, поскольку дактилоскопировать мумию не представилось возможным. Эксперты продолжают работу. Гибель женщины, впрочем, в любом случае оставляет множество вопросов, ведь соседи могли почувствовать запах из квартиры. Но за два года, как это ни странно, никто так и не хватился.

ИСТОЧНИК KP.RU