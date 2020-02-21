2020-02-21T09:02:48+03:00
Происшествия

В Красноярске ищут водителя, брызнувшего в лицо беременной женщине из газового баллона

Пострадавшая находится в больнице [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске ищут водителя, брызнувшего в лицо беременной женщине из газового баллона. Стоп-кадр видеоВ Красноярске ищут водителя, брызнувшего в лицо беременной женщине из газового баллона. Стоп-кадр видео
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В Красноярске разыскивают водителя, который брызнул в лицо беременной женщине из газового баллона. Инцидент на дороге запечатлели видеокамеры. Само видео появилось в паблике «ЧП Красноярск».

ЧП в Красноярске: женщине брызнули в лицо газом.

Все произошло 18 февраля в промежутке времени между 17:00 и 17:15 на улице Свердловской, в районе остановки «Студенческая». В ходе движения один из автомобилей «обидел» молодого человека лет 28 – 33, ехавшего за рулем красной «Тойоты Ранкс» (на заднем стекле герб в виде двуглавого орла желтого цвета).

Молодой человек обогнал «обидчиков» и преградил дорогу, а затем вышел, приблизился к окну их автомобиля и брызнул внутрь из баллончика. И сразу же бросился бежать от мужчины, который выскочил за ним из салона. В конце концов он уехал.

Как оказалось, на сидении водителя находилась беременная женщина (23 недели). Она попыталась промыть лицо снегом, ей на помощь поспешили очевидцы. К пострадавшим подъехал наряд ДПС. Затем ее в больницу увезла «Скорая», есть угроза выкидыша, зафиксирован химический ожог глаз.

В ГУ МВД по краю по факту ЧП проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают участников конфликта и ищут свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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