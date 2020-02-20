2020-02-20T11:17:24+03:00
Общество

Минздрав: при НМУ в Красноярске жалоб на здоровье больше не стало

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Минздрав: при НМУ в Красноярске жалоб на здоровье больше не стало.Минздрав: при НМУ в Красноярске жалоб на здоровье больше не стало.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В министерстве здравоохранения Красноярского края рассказали, как повлиял режим «черного неба» на здоровье горожан. Напомним, он был объявлен 14 февраля, ситуация улучшилась только 19-го. В соцсетях люди жаловались на недомогание: головокружение, головную боль, кашель. Однако, по данным минздрава, обратившихся за медицинской помощью больше не стало.

- Во время НМУ в министерстве здравоохранения уделяют пристальное внимание количеству обращений, - подчеркнул заместитель министра здравоохранения края Михаил Родиков. – Всегда ведем учет того, как эти условия влияют на самочувствие граждан. Особое внимание уделяем жителям, которые страдают заболеваниями легких, бронхиальной астмой, обструктивными бронхитами. Статистика показывает, что в период НМУ, которые длятся 4-5 дней, усиления обращений не происходит. Сейчас есть рост заболеваемости ОРВИ, переходный сезон, но по обращаемости в скорой по астме и бронхитам, мы не наблюдаем роста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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