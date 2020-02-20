Красноярцы устроили аншлаг в ЗАГСах из-за красивой даты

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:49:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за «счастливой» даты 20.02.20 в ЗАГСах Красноярска – настоящий аншлаг. Магия цифр: в день четырех двоек пожениться решили десятки пар.

- Сегодня у нас в Доме Семейных торжеств полный аншлаг! – поделилась в своем фейсбуке директор Инна Ерошина. - 39 торжественных браков с 8.30 до 18.30. 20.02.2020 будьте счастливы, дорогие мои!

К слову, почти 40 свадеб - это в три раза больше, чем в другие дни. Все часы были расписаны заранее. Говорят, так как заявление о регистрации можно подать за год, многие пары сделали это еще в феврале 2019-го.

... А вот предыдущая красивая дата 02.02.2020 в Красноярске обошлась без свадеб. В ЗАГСах был выходной. Впрочем, впереди еще 22.02.2020, а также все 20-е числа остальных месяцев, особенно популярны среди них 20.10.2020, 20.11.2020.

Понятно, эффектная дата сама по себе не гарантия удачного брака. Да и мнения астрологов/нумерологов расходятся: одни объявили двойку счастливой цифрой, другие нет. Тем не менее ажиотаж не утихает. О красивой дате в свидетельстве о браке мечтают многие.

ИСТОЧНИК KP.RU