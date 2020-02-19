2020-02-19T13:12:57+03:00
Общество

Губернатор Красноярского края Александр Усс награжден орденом Александра Невского

За особые заслуги на государственной службе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Губернатор Красноярского края Александр Усс награжден орденом Александра НевскогоГубернатор Красноярского края Александр Усс награжден орденом Александра НевскогоФото: Мария ЛЕНЦ
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Губернатор Красноярского края Александр Усс получил награду от президента России – орден Александра Невского. Об этом стало известно накануне, 18 февраля, сообщает интернет-газета Newslab.ru. В пресс-службе правительства края информацию подтвердили, но уточнили: что «документов пока нет, указ президента не появился даже на официальном сайте Кремля».

Однако поздравления в адрес губернатора уже поступают. Так, министр транспорта края опубликовал его на своей странице в соцсети. По его мнению, лучшая универсиада в истории студенческих игр стала возможна благодаря личному участию Александра Усса.

Орден Александра Невского вручается государственным служащие за особые заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, за многолетнюю службу и за высокие достижения в различных отраслях. В 2017 году им был награжден предшественник Александра Усса, Виктор Толоконский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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