В Красноярском крае два сотрудника полиции покончили с собой

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:33:48+03:00

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В Красноярском крае 17 февраля два сотрудника полиции покончили с собой, об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников. В пресс-службе ГУ МВД России по краю эту информацию подтвердили, но без подробностей.

Известно, что первая трагедия произошла в Канске, погибший был штатным психологом межрайонного отдела «Канский», его работой было контролировать психологическое состояние личного состава. Вторая трагедия – в Богучанском районе. Предварительно известно, что оба случая между собой не связаны. В настоящее время по них проводится доследственная проверка, затем будет принято решение о возбуждении уголовного дела, либо отказе от него.

Добавим, что в паблике «Омбудсмен полиции» в соцсети сообщается еще об одном суициде, который произошел в тот же день, в Рязанской области. Там сотрудника ДПС обвинили в получении взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU