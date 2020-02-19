2020-02-19T07:33:48+03:00
Происшествия

В Красноярском крае два сотрудника полиции покончили с собой

В МВД информацию подтвердили
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае два сотрудника полиции покончили с собойВ Красноярском крае два сотрудника полиции покончили с собойФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае 17 февраля два сотрудника полиции покончили с собой, об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников. В пресс-службе ГУ МВД России по краю эту информацию подтвердили, но без подробностей.

Известно, что первая трагедия произошла в Канске, погибший был штатным психологом межрайонного отдела «Канский», его работой было контролировать психологическое состояние личного состава. Вторая трагедия – в Богучанском районе. Предварительно известно, что оба случая между собой не связаны. В настоящее время по них проводится доследственная проверка, затем будет принято решение о возбуждении уголовного дела, либо отказе от него.

Добавим, что в паблике «Омбудсмен полиции» в соцсети сообщается еще об одном суициде, который произошел в тот же день, в Рязанской области. Там сотрудника ДПС обвинили в получении взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24