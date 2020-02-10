2020-02-10T12:38:18+03:00
Общество

«Они валяются везде, это страшно«»: в Туве начали жестокий отстрел бездомных собак

Жители республики оставляют в соцсетях шокирующие [фото]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Оюмаа ДонгакФото: Оюмаа Донгак
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В Туве проблему бездомных собак решили с помощью... жестокого отстрела. Об этом пишут в соцсетях местные жители. Люди жалуются, что собак убивают, а трупы животных так и лежат на снегу., вводя в шок и ребятишек, и взрослых. Дети особенно чувствительно реагируют на такую картину.

Трупами собак завалены мусорки Фото: Оюмаа Донгак Фото: другой источник.

Трупами собак завалены мусорки Фото: Оюмаа ДонгакФото: другой источник.

- Началось уничтожение живых существ - собак, - рассказала в соцсетях блогер, ранее жившая в Кызыле, Оюмаа Донгак. - Отстреливают собак и бросают, они валяются везде, это просто страшно. Мне все присылают фото животных. Шагонарцы готовы устроить пикеты в защиту собак.

Отстрел собак в Туве Фото: Оюмаа Донгак

Отстрел собак в Туве Фото: Оюмаа Донгак

Приютов, даже частных, по признанию местных, в республике толком нет. Тем временем в правительстве Тувы готовят законопроект по которому отвественность за содержание беспризорных собак отдадут на откуп муниципалитетам и районным администрациям. Решит ли это проблему - не известно, ведь на содержание приютов необходимы немалые средства. Большой вопрос - найдут ли из районные администрации Тувы.

«Комсомольская правда» - Красноярск сообщит, как только власти Тувы прокомментируют ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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