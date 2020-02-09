2020-02-09T08:53:49+03:00
Происшествия

В Красноярске двух рыбаков унесло на льдине

Добраться до берега им помогли спасатели
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Рыбакам пришлось звать на помощьРыбакам пришлось звать на помощьФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске провели спецоперацию по спасению двух мужчин, которых на льдине оторвало от берега. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

О случившемся в одиннадцатом часу утра 9 февраля спасателям сообщил очевидец. Он сообщил, что находится рядом с Николаевским мостом. Пару минут назад мимо него на льдине по Енисею проплыли двое мужчин. Они звали на помощь.

Специалисты КГКУ «Спасатель» на лодках отправились искать попавших в беду людей. До них удалось добраться в районе набережной на улице Ломоносова. Оказавшись на берегу, товарищи по несчастью (одному 39 лет, другому 40) пояснили, что отправились на лед порыбачить.

К счастью, все закончилось благополучно. Спасенные мужчины в медицинской помощи не нуждаются. А сотрудники МЧС в очередной раз напоминают, что выходить на лед в такую теплую погоду смертельно опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске двух рыбаков унесло на льдине
«Дал по газам и скрылся»: в Красноярске сбивший женщину водитель уехал с места происшествия
В Красноярском крае браконьеры убили лося
Спасатели эвакуировали с красноярских «Столбов» женщину с переломом ребра и мужчину с переохлаждением
В Туве из школы похитили компьютерную технику через разбитое окно
Потепление до +5 со штормовым ветром придет в Красноярск уже завтра
Прилетевший из Таиланда в Красноярск депутат возмутился проверкой на коронавирус в самолете
Два исторических здания в центре Красноярска пустили под экскаватор
Скелет нашли в кустах у реки. Эксперты по черепу восстановили лицо мужчины и просят его опознать
В Красноярске в Новый год кошку нарядили в костюм снежинки
Три юных химика в Красноярске изготовили наркотиков на 20 лет колонии
Судебное следствие по делу экс-депутата Аркадия Волкова возобновлено
В Красноярске пролетевший на красный водитель сбил женщину и скрылся
Одаренным красноярским студентам вручили именные стипендии
«Избавит от пробок Брянскую и Калинина»: реконструкция обхода Красноярска завершится в следующем году
В Красноярском крае объявили войну нарушениям в лесной отрасли