В Красноярске двух рыбаков унесло на льдине

9 Февр. 2020 2020-02-09T08:53:49+03:00

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В Красноярске провели спецоперацию по спасению двух мужчин, которых на льдине оторвало от берега. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

О случившемся в одиннадцатом часу утра 9 февраля спасателям сообщил очевидец. Он сообщил, что находится рядом с Николаевским мостом. Пару минут назад мимо него на льдине по Енисею проплыли двое мужчин. Они звали на помощь.

Специалисты КГКУ «Спасатель» на лодках отправились искать попавших в беду людей. До них удалось добраться в районе набережной на улице Ломоносова. Оказавшись на берегу, товарищи по несчастью (одному 39 лет, другому 40) пояснили, что отправились на лед порыбачить.

К счастью, все закончилось благополучно. Спасенные мужчины в медицинской помощи не нуждаются. А сотрудники МЧС в очередной раз напоминают, что выходить на лед в такую теплую погоду смертельно опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU