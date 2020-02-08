2020-02-08T14:03:53+03:00
Происшествия

Два исторических здания в центре Красноярска пустили под экскаватор

Горожане негодуют, но… [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Два исторических здания в центре Красноярска пустили под экскаватор. Фото, видео: Елисей САВЕЛЬЕВ, инстаграм.Два исторических здания в центре Красноярска пустили под экскаватор. Фото, видео: Елисей САВЕЛЬЕВ, инстаграм.
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Исторические здания в центре Красноярска превращаются в груды кирпичей. Сегодня, 8 февраля, две постройки на улице Вейнбаума пустили под экскаватор. Об этом сообщил в своем инстаграме очевидец произошедшего Елисей Савельев:

- Здания на территории бывшей больницы на улице Вейнбаума,15 и 15/2 были построены еще в 1907 году. Прямо сейчас сносят нашу культурную идентичность. Это большая потеря для всего города! Вчера городская администрация дала разрешение на снос, а уже сегодня этих зданий не будет! Кто со мной под бульдозер?

savelishasavelisha
В центре Красноярска снесли два исторических здания
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Напомним, несколько лет назад все здания больницы и землю под ними выкупил предприниматель Данил Гуриев. Раньше постройка на Вейнбаума,15 считалась объектом культурного наследия, а на Вейнбаума,15/2 - выявленным объектом культурного наследия.

Однако не так давно из списка объектов культурного наследия оба строения убрали. Так что увы - ничего не помешало собственнику их снести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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