2020-02-07T04:48:18+03:00
Происшествия

В Туве завели уголовное дело на отца за издевательство над дочерью

А пока до суда провели профилактическую беседу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве завели уголовное дело на отца за издевательство над дочерьюВ Туве завели уголовное дело на отца за издевательство над дочерьюФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кызыле дознаватели возбудили уголовное дело на местного жителя за жестокое обращение со своей дочерью. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе МВД по Республике Тыва. Установлено, что 43-летний мужчина уже был осужден за неисполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

В настоящее время он стоит на учете у инспекторов ПДН. Однако по-прежнему нигде не работает, систематически выпивает спиртное и при этом избивает свою 13-летнюю дочь. Девочка не получает должного ухода, недоедает. Когда отца доставили в полицию, он не стал отпираться и все признал. С ним провели профилактическую беседу о недопустимости тех методов воспитания, которые он применяет. Запретили ему покидать город до суда.

К слову, нерадивый отец может получить лишение свободы на срок от одного до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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