В Туве произошло землетрясение

6 Февр. 2020 2020-02-06T04:12:15+03:00

На этот раз помощь спасателей не понадобилась. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Подземный толчок магнитудой 3,1 балла по шкале Рихтера произошел в республике в ночь на пятое февраля. Эпицентр находился в Каа-Хемском районе между реками Шуй и Дерзиг примерно в 104 километрах к востоку от республиканской столицы. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.

Интенсивность толчков в эпицентре составила 3,5 балла.

По оценке бальности землетрясения по общим признакам (шкала MSK-64), которую приводит Российская служба предупреждения цунами, 3 балла — это когда слегка раскачиваются висячие лампы, комнатные цветы, занавеси, открытые двери, неподвижные автомашины.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, происходят в Туве несколько раз в год, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года. Например, в начале июня прошлого года интенсивность подземных толчков была почти в два раза выше, чем это случилось сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU