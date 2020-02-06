В Туве произошло землетрясение
Подземный толчок магнитудой 3,1 балла по шкале Рихтера произошел в республике в ночь на пятое февраля. Эпицентр находился в Каа-Хемском районе между реками Шуй и Дерзиг примерно в 104 километрах к востоку от республиканской столицы. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.
Интенсивность толчков в эпицентре составила 3,5 балла.
По оценке бальности землетрясения по общим признакам (шкала MSK-64), которую приводит Российская служба предупреждения цунами, 3 балла — это когда слегка раскачиваются висячие лампы, комнатные цветы, занавеси, открытые двери, неподвижные автомашины.
Землетрясения, в том числе достаточно сильные, происходят в Туве несколько раз в год, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года. Например, в начале июня прошлого года интенсивность подземных толчков была почти в два раза выше, чем это случилось сейчас.
ИСТОЧНИК KP.RU