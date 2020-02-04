Объем жилищного строительства вырос за год в Красноярском крае

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:49:41+03:00

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Красноярскстат проанализировал рынок жилищного строительства в Красноярском крае. По данным статистиков, он немного подрос за минувший год. Застройщики сдали почти 1,19 миллиона квадратных метров жилья. Это на 3,4 процента больше, чем годом ранее. Особенно выросло количество многоэтажек – в основном 17-этажные дома.

В эксплуатацию сдано 848 тысяч квадратных метров жилья – 71,1 процента от всего построенного жилого фонда. Еще 343,9 тысячи квадратных метров – то, что построили частные лица.

При этом, отмечают в Красноярскстате, рост рынка был намного меньше, чем годом ранее. В 2018 году объемы росли с большей скоростью – на 8 процентов.

Львиная доля площадей приходится на Красноярск (свыше 67 процентов сданных домов). Добавим, что средний размер квартиры 51,2 квадратных метра.

ИСТОЧНИК KP.RU