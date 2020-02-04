ФСБ: заведующий урологией больницы №4 в Красноярске за взятку ставил ложные диагнозы призывникам

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:09:05+03:00

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ФСБ и полиция поймали на взятке заведующего урологическим отделением больницы №4 в Красноярске Ивана Ч. По данным силовиков, он за деньги выставил ложный диагноз призывнику. Это помогло бы тому избежать службы в армии.

Фото: официальный сайт больницы №4

- В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий военными контрразведчиками было установлено, что указанное должностное лицо за денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей согласилось помочь в освобождении от военной службы по призыву жителю Красноярска, поставив ему ложный диагноз. 9 января 2019 года СО по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю в отношении Чеботарева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК России (получение взятки), - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Марина Земляная, официальный представитель региональной ФСБ.

Осенью минувшего года над врачом состоялся суд, который признал его виновным в преступлении. И хотя статья подразумевает лишение свободы, суд назначил ему штраф в 3 миллиона рублей. Кроме того, в ближайшие три года доктор лишен права работать по профессии. Врач пытался обжаловать приговор, но суд остался непреклонен.

ИСТОЧНИК KP.RU