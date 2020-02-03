«Реально все полыхает»: жителей поселка в Красноярском крае перепугал взрыв на электроподстанции

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:01:53+03:00

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На станции Кошурниково в Курагинском районе сегодня, 3 февраля, около 18:10 часов, прогремел громкий хлопок, который жители поселка приняли за взрыв. Следом – яркий свет над трансформаторной подстанцией, принадлежащей железной дороге. Некоторые даже поспешили выключить свет в своих квартирах из опасения. Зрелище на самом деле жуткое, поделились очевидцы. Первая мысль, что у нас сейчас пол-поселка разнесет.

Однако в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что на самом деле там произошло короткое замыкание, пожар составил всего 1 квадратный метр, который быстро потушили. Погибших и пострадавших нет.

- Это на самом деле было короткое замыкание на подстанции, в результате которого образовалась яркая электрическая дуга, которая, вероятно, и напугала людей, - рассказывает начальник отдела по работе со СМИ Ольга Гацко. – Угроза пожары была ликвидирована в первые же минуты. На движение пассажирских и грузовых поездов это не повлияло. Также не остались без электроснабжения социальные учреждения, которые запитаны от подстанций железной дороги: на такой аварийный случай у нас есть резервная подстанция.

С причинами ЧП будут разбираться специалисты.

Видео для "Комсомольской правды"-Красноярск прислали очевидцы

ИСТОЧНИК KP.RU