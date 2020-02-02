2020-02-02T11:59:56+03:00
Общество

Красивая дата, 02.02.2020, в Красноярске пройдет без свадеб

В ЗАГСах – выходной
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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Некоторые города страны пошли на поводу у желающих зарегистрировать свой брак в «зеркальную» дату и открыли ЗАГСы в свой законный выходной. В Красноярске рабочий график менять не стали, и потому такой даты в свидетельстве о браке ни у кого не будет. Впрочем, стоит ли об этом жалеть, если у астрологов и нумерологов показания расходятся: одни считают двойку несчастливой, другие, наоборот, приносящей счастье.

Однако впереди еще одна красивая дата, 20.02.2020, и здесь желающих пожениться в три раза больше, чем в другие дни. Все часы уже расписаны. Причем, поскольку заявление о регистрации брака можно подать за год, многие это сделали заранее, еще 21 февраля 2019 года.

Популярностью также пользуются 22.02.2020, и все 20 числа остальных месяцев, особенно 20.10.2020, 20.11.2020.

Хотя все понимают, что красивая дата – не гарантия счастливого брака, однако ажиотажа меньше не становится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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