У Норильска появится цифровой двойник

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:30:57+03:00

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Цифровой двойник города — прототип реального города в цифровой реальности. Он создаётся на основании данных, полученных с различных датчиков, систем мониторинга и счётчиков ресурсов. Цифровой двойник Норильска поможет произвести реновацию города: разработку технических решений по реконструкции «сталинок» и проектировании 25 жилых зданий на ростверках — фундаментных основаниях, которые остаются после сноса аварийных зданий.

«Глобальное потепление климата привело к деградации многолетнемёрзлых грунтов, в результате часть жилых зданий находится в аварийном или предаварийном состоянии. Климат диктует подходы, которые не описаны в нормативной литературе, и, следовательно, необходимо строить жильё не по нормам, а такое, которое будет комфортным, точнее мультикомфортным для людей. Это возможно лишь при комплексном решении задач, где объёмно-планировочные и конструкционные решения глубоко увязаны с автоматизацией и роботизацией зданий», — отметил заместитель директора Инженерно-строительного института Сергей Амельчугов.

В будущем в цифровую архитектуру Норильска можно будет постепенно интегрировать различные сервисы: ЖКХ, здравоохранение и управление транспортом, прогноз снегопереноса, теплобеспечение, безопасность и контроль исполнения муниципальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU