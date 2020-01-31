Инфляция в Красноярском крае снижается за счет роста производства, снижения спроса и конкуренции среди продавцов товаров

31 Янв. 2020 2020-01-31T18:33:09+03:00

В декабре 2019 года она составила 3,8 %

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Годовая инфляция в Красноярском крае в декабре 2019 года снизилась до 3,8% (в ноябре она составляла 4%, а в декабре 2018 года – 4,3 %). Это средний показатель по Сибирскому федеральному округу. Инфляцию замедлили рост производства мясной продукции, увеличение предложения фруктов, в том числе импортных, продолжающееся укрепление рубля и сдержанная динамика потребительского спроса, - рассказал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Больше всего на снижение инфляции повлияло заамедление годового прироста цен на продовольственные товары с 3,8% в ноябре до 3,4% в декабре. Так, снижались цены:

- на свинину, говядину и курицу (рост производства);

- сосиски и сардельки (их чаще всего предлагали со скидками);

- сахар (рекордный урожай свеклы);

- кондитерские изделия: шоколад, конфеты, печенье, торты (снижение цены на сахар);

- фрукты (увеличение импорта в связи с высоким урожаем)

- и так далее.

Годовая непродовольственная инфляция в декабре составила 3,1% ( в ноябре 3,2%). Повлиял рост конкуренции среди продавцов парфюмерии, косметики, туалетной воды, краски для волос, туши, зубной пасты и других. Из-за снижения покупательского спроса снизились цены на строительные материалы.

На фоне снижения спроса и укрепления рубля снизились годовые темпы прироста цен на новые иностранные легковые автомобили, зато подержанные импортные – стали стоить даже дешевле, чем годом ранее.

Годовой прирост цен на услуги в декабре существенно не изменился, составив 5,3% (в ноябре - 5,4%).

- В целом по России сдерживающее влияние на инфляцию продолжали оказывать расширение предложения продовольствия, укрепление рубля, слабая динамика спроса, а также разовые события, включая эффекты базы. В I квартале 2020 года Банк России прогнозирует годовую инфляцию в целом по стране ниже 3%, когда эффект повышения НДС с 1 января 2019 года выйдет из расчета. По итогам 2020 года с учетом принятых решений по ключевой ставке и прочих предпосылок Банк России ожидает общероссийскую инфляцию в интервале 3,5–4%. В дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики она будет находиться вблизи 4%, - сказал Сергей Журавлев.

ИСТОЧНИК KP.RU