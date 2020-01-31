2020-01-31T06:45:10+03:00
Происшествия

В Туве мужчину убили вилкой

Виновному дали 8 лет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве мужчину убили вилкойВ Туве мужчину убили вилкойФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве состоялся суд по делу об убийстве, которое произошло в августе прошлого года. Орудием убийства стала обычная кухонная вилка. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе тувинского следкома.

Случилась трагедия в Тындинском районе. Два товарища в частном доме пили. Когда зашла речь о знакомой женщине, собутыльники поссорились на почве ревности. Словесная перепалка переросла в драку. Хозяин дома схватил вилку и два раза воткнул ее в грудь сопернику, отчего он умер на месте. Как показала судебно-медицинская экспертиза, вилка попала в сердце.

Уголовное дело возбудили по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - прокомментировали в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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