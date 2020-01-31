В Туве мужчину убили вилкой
В Туве состоялся суд по делу об убийстве, которое произошло в августе прошлого года. Орудием убийства стала обычная кухонная вилка. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе тувинского следкома.
Случилась трагедия в Тындинском районе. Два товарища в частном доме пили. Когда зашла речь о знакомой женщине, собутыльники поссорились на почве ревности. Словесная перепалка переросла в драку. Хозяин дома схватил вилку и два раза воткнул ее в грудь сопернику, отчего он умер на месте. Как показала судебно-медицинская экспертиза, вилка попала в сердце.
Уголовное дело возбудили по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - прокомментировали в следкоме.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Тува»