Ректором медицинского университета в Красноярске стал Алексей Протопопов

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:07:49+03:00

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В Красноярске у медуниверситета имени Войно-Ясенецкого - новый ректор. В среду, 29 января, стало известно об официальном избрании на должность Алексея Протопопова, который ранее исполнял обязанности ректора. В Красноярске Алексей Протопопов - фигура довольно известная не только в медицинских кругах. Алексей Владимирович также является депутатом Заксобрания края.

СПРАВКА «КП»

Алексей Протопопов родился 13 сентября 1965 года. В 1988 году окончил медицинский институт в Красноярске по направлению «Лечебное дело»,; в 1989-м - интернатуру (рентгенология). Начинал карьеру врачом-интерном в краевой больнице, с 1992 года - заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, красноярской краевой больницы. С 2008 года и по настоящее время - руководитель регионального сосудистого центра КГБУЗ «Краевая клиническая больница».

В декабре 2011 года избран депутатом Законодательного собрания Красноярского края, в 2016 году - переизбран. С 24 августа 2019 года исполнял обязанности ректора медуниверситета.

ИСТОЧНИК KP.RU