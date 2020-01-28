В Красноярске проверяют полицейского, который застрелил алабая по просьбе хозяина

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:59:22+03:00

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В Красноярске проверяют сотрудника полиции, который из табельного оружия застрелил домашнюю собаку. Об том «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников.

ЧП произошло в Свердловском районе, в Квадратном переулке (это частный сектор на окраине города, рядом с микрорайоном Водники). 1 января, около 4 часов дня в полицию позвонил гражданин и просил приехать к нему домой. Пожаловался, что его собственная собака взбесилась и он опасается за свою жизнь. На место отправили наряд полиции, в составе группы был кинолог, задача которого была оценить реальную ситуацию.

Хозяин не солгал: алабай действительно напал и укусил его, причем сильно. Мужчина настоятельно требовал, чтобы собаку ликвидировали, даже написал письменное заявление. Кинолог посчитал, что в сложившейся ситуации требование владельца нужно выполнить. Двумя выстрелами из пистолета он застрелил животное.

В полиции проводится проверка на предмет законности применения табельного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU