2020-01-28T12:59:22+03:00
Происшествия

В Красноярске проверяют полицейского, который застрелил алабая по просьбе хозяина

Он приехал на вызов и дважды выстрелил в собаку [эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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ЧП произошло в Свердловском районеЧП произошло в Свердловском районе
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В Красноярске проверяют сотрудника полиции, который из табельного оружия застрелил домашнюю собаку. Об том «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников.

ЧП произошло в Свердловском районе, в Квадратном переулке (это частный сектор на окраине города, рядом с микрорайоном Водники). 1 января, около 4 часов дня в полицию позвонил гражданин и просил приехать к нему домой. Пожаловался, что его собственная собака взбесилась и он опасается за свою жизнь. На место отправили наряд полиции, в составе группы был кинолог, задача которого была оценить реальную ситуацию.

Хозяин не солгал: алабай действительно напал и укусил его, причем сильно. Мужчина настоятельно требовал, чтобы собаку ликвидировали, даже написал письменное заявление. Кинолог посчитал, что в сложившейся ситуации требование владельца нужно выполнить. Двумя выстрелами из пистолета он застрелил животное.

В полиции проводится проверка на предмет законности применения табельного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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